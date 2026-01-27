Sapri, celebrata la Giornata della Memoria al Cineteatro Ferrari: studenti del Pisacane riflettono sull’Olocausto

Non dimenticare mai gli orrori dell’Olocausto. È questo il chiaro e forte messaggio che la Dirigente Scolastica dell’istituto Istruzione Superiore “Carlo Pisacane” di Sapri, Maria Teresa Tancredi ha inteso trasmettere questa mattina a tutti i suoi studenti in occasione della “Giornata della Memoria“.

“Per non dimenticare”

Un appuntamento imprescindibile per gli studenti del Pisacane che questa mattina si sono ritrovati tutti insieme presso il Cineteatro Ferrari per un incontro voluto dalla scuola e patrocinato dal comune di Sapri. “Oggi abbiamo dedicato tempo e attenzione alla celebrazione delle vittime della Shoah – ha affermato la Dirigente Maria Teresa Tancredi – Un giorno che deve essere trascorso all’insegna del valore della memoria affinché le nuove generazioni siano sempre informate sugli effetti nefasti del conflitto della Seconda Guerra Mondiale e sulle scelte politiche dei governi di quegli anni.

È necessario dare valore e Pregnana a un principio che è quello del rispetto della persona. C’è bisogno della cultura di un nuovo umanesimo per la società del Terzo millennio”. Una giornata patrocinato dal comune di Sapri, rappresentato dell’assessore al turismo e alla cultura Amalia Morabito. ” Il 27 gennaio del 1945 l’armata Rossa entra ad Auschwitz e si apre, davanti a quei cancelli, una delle pagine più buie della storia – ha affermato l’assessore Miorabito – Solo 7000 i superstiti, martoriati e torturati da quella che era la macchina di distruzione organizzata dal sistema tedesco e che ha portato allo sterminio di oltre sei milioni di ebrei ma anche omosessuali, rom e oppositori politici.

Una ferita per l’intera umanità

Una vera macchia per l’umanità intera che ancora oggi abbiamo il dovere di ricordare, per non dimenticare mai. Soprattutto alla luce di quanto sta accadendo con questa instabilità geopolitica che ci circonda. Quello che è stato non deve più accadere ma invece sta accadendo. Il dialogo viene eliminato a favore della legge del più forte”.