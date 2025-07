San Severino di Centola, 90enne sventa furto: ladri messi in fuga dalle urla di mamma e figlia

Un tentativo di furto sarebbe stato perpetrato ai danni di un’anziana e di sua figlia mentre si trovavano nella loro abitazione a San Severino di Centola.

I fatti

La donna, ultra novantenne, pare si sia accorta della presenza dei malviventi e senza perdersi d’animo sembra che abbia sbarrato la porta d’ingresso di casa, impedendo in tal modo ai ladri di entrare. Al contempo sia l’anziana che la figlia sembra che abbiano iniziato ad urlare in maniera tale da indurre i ladri alla fuga, come poi è accaduto. Una vicenda, che passata la paura, è stata prontamente denunciata ai Carabinieri della Stazione di Centola agli ordini del Luogotenente Giuseppe Sanzone.

La denuncia

I militari accolta la denuncia, si sono messi nell’immediato sulle tracce dei ladri per tentare di acciuffarli. Numerosi sono ormai i tentativi di furto che diverse bande di ladri starebbero tentando di mettere a segno in tutto il Cilento. Da parte delle Forze dell’ordine l’invito è sempre quello di segnalare qualsiasi movimento strano e di usare la massima prudenza.