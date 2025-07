San Mauro La Bruca, “Concerto al fiume”: un suggestivo appuntamento sotto le stelle a San Nazario

Nell’ambito della seconda edizione di “Ars Antiqua Organum“, Festival di Organo Antico e di Musica Sacra “Carmine Cammarano”, è stato organizzato un evento speciale: il “Concerto al Fiume”.

L’evento

Questo appuntamento imperdibile si terrà il 22 luglio 2025 alle ore 21:00 sulla suggestiva sponda del torrente Brulara, a pochi passi dalla chiesa del piccolo borgo cilentano di San Nazario, frazione di San Mauro La Bruca (SA).

Tra natura e storia

L’evento assume un significato particolare poiché si svolge nella terra di San Nilo, un luogo intriso di storia e spiritualità dove il santo calabrese vestì l’abito monacale. Questa cornice storica e naturale farà da sfondo a un concerto di fiati che promette emozioni e suggestioni uniche.

Le acque incontaminate del torrente Brulara, con il loro dolce scorrere, contribuiranno a creare un’atmosfera magica e straordinaria. Il concerto si svolgerà, infatti, sotto un magnifico manto di stelle, rendendo l’esperienza ancora più suggestiva.

Il repertorio

Il “Concerto al Fiume”, che in tedesco prende il nome di “Konzert zum Sonnenuntergang” (Concerto al tramonto), vedrà protagonista il gruppo VokalEnsemble. Il repertorio spazierà dai grandi classici alle colonne sonore, includendo brani di compositori del calibro di Mozart, Schumann, Chopin, Schubert, Piovani, Morricone, Mancini e Sequeri.

I brani saranno eseguiti da: Mattia Barbato (sax) Giuseppe Bizzoco (clarinetto) Michele Scarpa (corno).

Il Sindaco di San Mauro La Bruca, Nazario Ricco, ha espresso grande entusiasmo per l’iniziativa: “Siamo orgogliosi di ospitare un evento di tale prestigio nel nostro territorio, un luogo che custodisce tradizioni e una bellezza paesaggistica straordinaria.

Il ‘Concerto al Fiume’ non è solo un momento di grande musica, ma anche un’occasione per valorizzare il nostro patrimonio culturale e le nostre radici, in un contesto unico come la riva del Brulara, così vicina al luogo dove San Nilo iniziò il suo percorso monastico.”

Le parole di Don Marco Polito

A queste parole si aggiunge il commento di Don Marco Polito, parroco di San Nazario: “È una gioia profonda per la nostra comunità ospitare un evento così significativo, che unisce l’arte musicale alla bellezza della natura e alla spiritualità del nostro borgo.

La musica ha il potere di elevare l’anima e questo concerto in riva al fiume, nel luogo dove San Nilo visse la sua esperienza monastica, rappresenta un momento di grazia e di condivisione che siamo felici di offrire a tutti i partecipanti.”

A fargli eco è il Maestro Aniello De Vita, Direttore Artistico del gruppo cilentano VokalEnsemble e docente presso il Conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, che curerà la direzione artistica del festival: “Portare la musica tra la gente, in un luogo così carico di storia e natura, è per noi una missione.

Questo concerto di fiati sarà un viaggio attraverso epoche e stili diversi, pensato per emozionare e coinvolgere il pubblico di ogni età. Sarà un vero piacere suonare in una cornice così suggestiva, rendendo omaggio alla bellezza del Cilento e alla figura di San Nilo, in una serata che si preannuncia indimenticabile.” L’ingresso al concerto è gratuito.