San Giovanni a Piro, incendio in collina: ettari di vegetazione in fumo

Un incendio di vaste dimensioni ha interessato nella tarda mattinata odierna località Trarro, nel Comune si San Giovanni a Piro. Le fiamme alte hanno invaso una collina, anche molto impervia da raggiungere.

I soccorsi

Sul posto immediato è stato l’arrivo di due squadre della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo compresa l’autobotte sherpa: un veicolo antincendio leggero allestito con una cisterna d’acqua e un sistema di spegnimento.

Diversi gli ettari di macchia mediterranea andati in fumo. Complesse anche le operazioni di spegnimento, trattandosi di un’area difficile da raggiungere con i mezzi terrestri. Motivo per il quale è stato chiesto anche l’intervento dell’elicottero della Regione Campania, per tentare di spegnere il rogo nel più breve tempo possibile.

Da diverse ore il personale della Comunità Montana combatte con le fiamme, alimentate anche dalla forte ondata si calore che dalla mattinata odierna ha interessato tutto il territorio.