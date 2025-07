San Giovanni a Piro, “Equinozio d’Autunno”: al via la XX edizione con The Original Blues Brother band

È partita ufficialmente sabato 19 Luglio la XX edizione di “Equinozio d’Autunno“, la kermesse culturale e canora organizzata dal Comune di San Giovanni a Piro, diventata punto di riferimento dell’estate cilentana e non solo.

Compleanno importante per l’edizione 2025

Un compleanno importante, si tratta infatti della ventesima edizione, che ha preso il via con l’esibizione sul porto di Scario di una delle band più ironiche del panorama musicale Internazionale: The Original Bules Brothers Band”. Nel giro di pochi minuti il sound e il blues statunitense sei Blues Brothers ha invaso il piazzale del porto e coinvolto completamente il numeroso pubblico presente.

Un successo di pubblico anticipato e garantito dalla presenza della band per la prima data di Equinozio d’Autunno che, ogni anno come di consueto, regale al pubblico di San Giovanni a Piro, Bosco e Scario incredibili emozioni, come sottolineato dal Sindaco del Comune di San Giovanni a Piro Ferdinando Palazzo e dal vicesindaco e assessore al Turismo Pasquale Sorrentino.