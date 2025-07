Salute nel Cilento: Cis-Alentum lancia raccolta firme per potenziamento

L’Associazione Cis-Alentum, da sempre attiva nella promozione e tutela dei diritti dei cittadini, ha intrapreso una significativa iniziativa a favore del miglioramento dell’assistenza sanitaria nel comprensorio di Agropoli e del Cilento. È stata avviata una raccolta firme per sostenere una serie di richieste urgenti rivolte all’ASL Salerno, mirate a potenziare i servizi sanitari territoriali. La mobilitazione mira a coinvolgere attivamente la cittadinanza per ottenere risposte concrete dalle istituzioni.

Le richieste

Le richieste avanzate da Cis-Alentum all’ASL Salerno sono puntuali e urgenti, pensate per rispondere alle esigenze critiche del territorio, specialmente in vista dell’aumento della popolazione durante i mesi estivi:

Attivazione di una seconda auto medica ad Agropoli : Questa misura è considerata essenziale per garantire una risposta più tempestiva ed efficace alle emergenze sanitarie, cruciale nei periodi di maggiore afflusso turistico.

: Questa misura è considerata essenziale per garantire una risposta più tempestiva ed efficace alle emergenze sanitarie, cruciale nei periodi di maggiore afflusso turistico. Stazionamento stabile dell’elisoccorso presso il Presidio Ospedaliero di Agropoli : L’obiettivo è ridurre drasticamente i tempi di intervento e di trasferimento dei pazienti verso strutture più attrezzate. L’associazione si è anche impegnata a promuovere accordi di co-finanziamento con le amministrazioni locali per la sostenibilità del servizio.

: L’obiettivo è ridurre drasticamente i tempi di intervento e di trasferimento dei pazienti verso strutture più attrezzate. L’associazione si è anche impegnata a promuovere accordi di co-finanziamento con le amministrazioni locali per la sostenibilità del servizio. Copertura reale dei 100 posti letto previsti per l’Ospedale di Agropoli : Si chiede che il piano aziendale dell’ASL venga pienamente attuato per garantire un’offerta sanitaria adeguata ai bisogni della popolazione.

: Si chiede che il piano aziendale dell’ASL venga pienamente attuato per garantire un’offerta sanitaria adeguata ai bisogni della popolazione. Chiarimenti ufficiali sull’installazione e messa in funzione della camera iperbarica: Questa struttura, prevista presso l’Ospedale di Agropoli, è ritenuta di fondamentale importanza per la cura di specifiche patologie e per la sicurezza delle attività subacquee, che sono in crescita nell’area.

Un’Iniziativa Apartitica per il Diritto alla Salute

Per sostenere la raccolta firme, l’Associazione Cis-Alentum sarà presente con un gazebo informativo in Piazza della Repubblica ad Agropoli il 27 luglio 2025. L’invito alla partecipazione è esteso a tutte le associazioni locali, i comitati civici e gli amministratori del territorio, con una chiara precisazione: l’iniziativa è completamente apartitica. Sebbene l’adesione di partiti, sindacati e altre associazioni sia ben accetta, non è consentita l’esibizione di bandiere o simboli riconducibili a forze politiche, per mantenere l’obiettivo primario della tutela del diritto alla salute per tutti, al di sopra di ogni appartenenza.

Il direttivo di Cis-Alentum ha affermato: “Si tratta di richieste concrete, legittime e non più rinviabili”. Il Presidente Vincenzo Caputo e il portavoce Gerardo Ferraioli hanno aggiunto: “Siamo convinti che la partecipazione attiva dei cittadini possa fare la differenza e portare le istituzioni a dare risposte rapide ed efficaci”.

A seguito della raccolta firme, è previsto un incontro pubblico con il direttore dell’ASL e gli amministratori locali. Il documento contenente le firme raccolte sarà ufficialmente trasmesso all’ASL Salerno, con l’auspicio di avviare un dialogo trasparente e costruttivo sulle priorità sanitarie del Cilento.