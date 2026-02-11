Salerno verso le amministrative: si apre la strada a De Luca candidato del campo largo

Il rinnovo della segreteria provinciale del Partito Democratico rappresenta l’inizio di una fase politica importante per il futuro di Salerno in chiave elezioni amministrative. Il neo-segretario Giovanni Coscia lavorerà per trovare l’unità e superare le divisioni nel campo largo sul nome di Vincenzo De Luca candidato sindaco.

Il confronto sulle alleanze e il nodo del Movimento 5 Stelle

L’agenda del nuovo segretario prevede l’immediato avvio di un confronto programmatico e politico sul tema. Se con i socialisti ci sarebbe già un accordo informale, il rapporto con il Movimento 5 Stelle appare più complesso. La coordinatrice pentastellata Virginia Villani continua a sollecitare un netto cambio di rotta, rendendo concreta l’ipotesi di una frammentazione del cosiddetto campo largo. Anche AVS sarebbe per il cambiamento.

La proposta di Noi di Centro e il sostegno a Vincenzo De Luca

Una spinta decisa verso la coesione, invece, è arrivata da Clemente Mastella. Il leader di Noi di Centro ha rivolto un invito esplicito a Piero De Luca, segretario regionale Dem, affinché convochi un tavolo regionale con tutte le forze alleate, in vista anche delle scadenze politiche del 2027. Mastella ha chiarito la posizione del suo movimento riguardo al capoluogo: “A Salerno noi siamo pronti a sostenere la candidatura a sindaco di Vincenzo De Luca”. La proposta mira a stabilizzare il campo largo su scala regionale, partendo da un ordine del giorno che preveda l’alleanza in ogni contesto territoriale.

L’appello dei Popolari e Moderati per una guida stabile

Ai richiami all’unità si aggiunge la voce di Aniello Salzano, coordinatore di Popolari e Moderati, il quale ha espresso preoccupazione per l’attuale fase di stallo. Salzano ha ricordato la collaborazione avviata nel 2021, sottolineando che il suo gruppo è in attesa di un segnale dal Partito Democratico. “Se tale appello continuasse a restare inascoltato oppure il Pd proseguisse nel rimanere in una posizione ambigua, i Popolari e Moderati decideranno di accettare il prossimo invito loro indirizzato dal campo largo” ha dichiarato Salzano, evidenziando l’urgenza di una discussione sul programma e sull’individuazione di una guida stabile per gli interventi di risanamento necessari alla città di Salerno.

Ora la palla passa agli alleati. Una cosa è certa: con o senza unità Vincenzo De Luca sarà in campo.