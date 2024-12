Salerno, somministravano bevande alcoliche a minori di 16 anni: sospesa l’attività di un bar

Il Questore della provincia di Salerno ha emesso un provvedimento di chiusura ai sensi dell’Art. 100 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, per la durata di dieci giorni, nei confronti di Bar ubicato nel centro cittadino di Salerno per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

I dettagli

In particolare, durante i servizi “Movida” finalizzati al controllo di locali maggiormente frequentati da giovani adolescenti, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, congiuntamente ai Militari dell’Arma dei Carabinieri e in sinergia con gli Agenti della Polizia Municipale hanno notato, all’interno e all’esterno del Bar in argomento, la presenza di numerosi avventori presumibilmente di minore età che stavano consumando bibite a contenuto alcolico.

Gli operatori hanno constatato che all’interno di tale esercizio commerciale venivano somministrate “bevande alcoliche” senza alcuna verifica dell’età dei minori mediante esibizione di documenti d’identità, nonostante molti degli avventori apparissero ictu oculi minori di età.

Il Questore ha disposto la sospensione dell’attività, attesa anche la condotta recidivante del proprietario del Bar che, nel corso di questo mese, è stato più volte sanzionato da personale della Polizia Municipale per illeciti amministrativi legati all’emissione sonora all’esterno del locale e alla somministrazione di bevande alcoliche in bottiglie di vetro su pertinenze esterne, nonché dal Comando Carabinieri Tutela Agroalimentare e dal personale dell’ASL per la mancanza di idonea documentazione dei prodotti alimentari rinvenuti.

Il provvedimento

Il provvedimento del Questore non ha natura sanzionatoria, ma è volto ad eliminare, in via preventiva, possibili fonti di pericolo, al fine di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale e prevenire comportamenti pregiudizievoli per la salute dei minori, anche in considerazione del consueto “happy hour”. della vigilia di Capodanno che attirerà numerosissimi giovani.

Nei prossimi giorni di festa proseguiranno, da parte delle Forze di Polizia, le attività di controllo agli esercizi pubblici al fine di scongiurare altre condotte che potrebbero pregiudicare la salute di quei minorenni che assumono bevande alcoliche e superalcoliche.

Il Questore di Salerno invita la cittadinanza, ed in particolare i genitori, a segnalare questi episodi di somministrazione di bevande alcoliche ai minori anche utilizzando l’applicazione YOUPOL, strumento molto efficace per comunicare, anche in maniera anonima, situazioni che creano maggiore allarme sociale.