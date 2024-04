Sicurezza pubblica: prefetto e sindaci a confronto il 18 aprile a Sala Consilina

Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica si riunirà giovedì 18 aprile, alle ore 10:30, presso l’auditorium del Polo Culturale Cappuccini a Sala Consilina. La riunione avrà come obiettivo principale l’analisi approfondita della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nei comuni del circondario.

La riunione

La riunione sarà presieduta dal Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, che sarà affiancato dai sindaci dei comuni del Vallo di Diano e dei comprensori limitrofi. Questo importante incontro offrirà l’opportunità di pianificare strategie coordinate per garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini.

I partecipanti discuteranno delle misure attualmente in atto per contrastare la criminalità e promuovere la sicurezza nei vari territori, non trascurando l’importanza della collaborazione tra le autorità locali e le forze dell’ordine.

Il comitato provinciale

Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica è un organo consultivo del quale fanno parte il Questore, il Comandante Provinciale dei Carabinieri ed il Comandante il Gruppo Guardia di Finanza, la cui composizione, allargabile anche a soggetti esterni all’Amministrazione della pubblica sicurezza, contribuisce a rendere trasparente la natura della funzione prefettizia. Del Comitato fanno parte anche i Sindaci dei Comuni interessati dalle questioni che saranno oggetto di discussione.