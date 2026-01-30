Sacco e Niteroy, un ponte che attraversa l’Atlantico: a Roma l’incontro tra comunità e istituzioni

Un ponte ideale tra Sacco e il Brasile prende nuova forma grazie all’incontro istituzionale con il sindaco di Niteroy, Rodrigo Neves, svoltosi a Roma presso lo storico Caffè Giolitti, a pochi passi da Piazza Montecitorio e dalla Camera dei Deputati. L’iniziativa è stata promossa da Pietro Petraglia, di origine sacchese e residente a Niteroy, direttore della rivista italo-brasiliana Comunità Italiana, da anni punto di riferimento per gli italiani in Brasile. All’incontro ha preso parte anche il consigliere comunale Raimondo Tedesco, delegato ai rapporti con le comunità sacchesi all’estero.

Un legame che va oltre i confini

Niteroy, città situata nei pressi di Rio de Janeiro, ospita una numerosa comunità di cittadini di origine sacchese, profondamente legata al paese d’origine.

Nel corso del colloquio si è discusso dei forti legami storici e affettivi che uniscono Sacco alla comunità sacchese di Niteroy, rinsaldati nel tempo da iniziative culturali e religiose. Nel 2023, infatti, il Comune di Sacco ha donato alla comunità di Niteroy una statua della Madonna degli Angeli, simbolo di fede e appartenenza condivisa. Il tutto con il contributo dell’associazione “Sacchesi d’America”. Tra i temi affrontati, la volontà comune di consolidare i rapporti istituzionali attraverso un possibile gemellaggio e uno scambio strutturato di visite.

L’incontro

È prevista per il prossimo mese di novembre la visita ufficiale a Sacco del sindaco Rodrigo Neves, occasione per rafforzare ulteriormente i legami tra le due comunità. Nel corso dell’incontro romano vi è stato uno scambio simbolico di doni: il sindaco Neves ha consegnato una spilla celebrativa dell’Associazione dei Sindaci del Sudamerica, di cui è Presidente, e un plastico raffigurante la Baia di Guanabara con il Museo Niemeyer e il Pan di Zucchero. Da parte del Comune di Sacco è stata donata una targa con lo stemma ufficiale dell’Ente.

Le parole del primo cittadino

“L’incontro con il Sindaco di Niteroy – dichiara il Sindaco di Sacco, Franco Latempa – rappresenta un ulteriore segno della volontà dell’Amministrazione Comunale da me diretta, di ripristinare e consolidare i già vivissimi rapporti tra la comunità locale di Sacco e i numerosi sacchesi residenti all’estero in ogni parte del mondo, con l’intento di creare rapporti consolidati e duraturi tra le nostre comunità con il nostro paese.

Sacco è una Comunità che travalica oramai confini territoriali ed è estesa e presente in tante parti del mondo. Le comuni origini, la condivisione di affetti, il nostro comune passato rappresentano – prosegue il primo cittadino sacchese – un elemento importante e fondamentale per la nostra identità, per il nostro senso di appartenenza che non va smarrito ma che deve essere coltivato e rinnovato condividendone valori, obiettivi e relazioni stabili”.

L’Amministrazione comunale di Sacco conferma così il proprio impegno a coltivare e rinnovare relazioni stabili e durature con le comunità sacchesi nel mondo grazie alla grande e preziosa collaborazione con Pasquale Masullo, ex presidente dell’associazione e attuale membro dei comites del consolato di new York, suggellata dalla visita del sindaco Latempa a New York nel 2019. Un legame che guarda al futuro, senza dimenticare le radici.