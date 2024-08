Roccadaspide, uomo ricoverato in ospedale in seguito al morso del ragno violino

Paura per un uomo originario di Roccadaspide morso dal ragno violino. È il primo caso in provincia di Salerno.

Il paziente dopo essere stato ricoverato presso l’ospedale Ruggi di Salerno, nel reparto di Chirurgia d’Urgenza, è stato trasferito presso l’ospedale Cotugno di Napoli, specializzato nella cura delle malattie infettive, dove sarebbe ancora ricoverato.

Morso dal ragno violino: non è in gravi condizioni

Le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita, fortunatamente fino ad oggi nessun decesso è stato mai attribuito esclusivamente al morso del ragno violino, ma la paura rimane e l’uomo dovrà sottoporsi a diverse cure per guarire la ferita causata dall’infezione batterica dovuta al morso del ragno.

Il paziente è stato morso su una gamba e gli è stata diagnosticata una fascite necrotizzante.

L’uomo ha anche subito l’annerimento della gamba stessa e accusato forti dolori nelle ore successive al morso.

C’è da dire che solo in rari casi le conseguenze del morso da ragno violino portano al ricovero in ospedale, in genere, come raccomandato dai centri antiveleni e dalle ASL, basta lavare la zona interessata dal morso con molta acqua e applicare un disinfettante locale che non sia a base di ammonio o acqua ossigenata.