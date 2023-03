Ripristinata la tensostruttura del Pala Impastato di Agropoli

La tensostruttura del Pala “Impastato”, situata in via del Piaggese, è stata ripristinata dopo essere stata scoperchiata dal forte vento nel novembre scorso. La nuova copertura è stata montata dalla ditta incaricata, come annunciato nelle scorse settimane.

La parte perimetrale inferiore della struttura precedente, che non era stata danneggiata, è stata riutilizzata per il nuovo impianto.

La sicurezza

Per proteggere l’area che ospita anche il Pala Green, frequentemente oggetto di incursioni esterne in passato, è stata completamente recintata nei giorni scorsi. Ciò rende l’impianto sportivo sicuro e fruibile da associazioni e società sportive del territorio.

L’importanza del Pala Impastato

Il sindaco Roberto Mutalipassi sottolinea l’importanza del Pala “Impastato” per il territorio e la sua felicità nel vedere risolta un’altra criticità. La riparazione dell’impianto restituisce la possibilità alle associazioni e alle società sportive di utilizzare l’area, migliorando la vita sportiva locale e fornendo un’opportunità di svago per i cittadini.

Eventi ed iniziative

Con il ripristino della tensostruttura, il Pala “Impastato” potrà di nuovo ospitare incontri sportivi e manifestazioni. La nuova copertura garantirà la sicurezza degli utenti e la possibilità di utilizzo dell’area anche in caso di maltempo.