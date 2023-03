Ripresi i lavori sulla strada del Mingardo per far brillare il costone pericolante, i dettagli

La strada del Mingardo è stata da poco teatro di un importante intervento, finalizzato alla salvaguardia dell’incolumità pubblica. Infatti, è appena arrivata sul luogo la macchina necessaria per avviare le operazioni di perforazione della roccia, che permetteranno di collocare l’esplosivo nelle cavità ottenute.

Grazie a questo intervento, nei prossimi giorni sarà possibile far brillare il costone pericolante e rendere l’area di nuovo sicura per la circolazione stradale.

Gli interventi

Tuttavia, a partire da questo momento, è importante segnalare che l’area circostante è completamente interdetta nel raggio di 1,5 km. È pertanto severamente vietato qualsiasi tipo di transito, sia veicolare che pedonale. Questa misura precauzionale è stata adottata per garantire la massima sicurezza durante le operazioni di perforazione e di posizionamento dell’esplosivo.

Le raccomandazioni

Si raccomanda quindi a tutti i cittadini di rispettare scrupolosamente il divieto di transito e di prestare la massima attenzione alle eventuali indicazioni dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine presenti sul posto.

Non appena l’intervento sarà stato completato con successo, verranno rapidamente adottate le misure necessarie per ripristinare la normale viabilità nella zona e consentire il transito in sicurezza lungo la strada del Mingardo.

Si tratta di un intervento di grande importanza per la salvaguardia dell’incolumità pubblica e per la tutela della viabilità stradale.

Grazie alla tempestiva adozione di misure precauzionali e alla professionalità degli operatori coinvolti, siamo certi che l’operazione si concluderà con successo, restituendo alla comunità una zona sicura e fruibile.