Rimodulare i treni da Sapri alla Calabria: la richiesta dei sindaci

La tratta ferroviaria Paola-Sapri è al centro del dibattito politico locale a causa dei disagi causati dall’assenza di un convoglio dopo le ore 21. La richiesta di rimodulare l’orario della coincidenza serale arriva da Francesco Bartalotta, rappresentante dei Presidenti dei consigli comunali della Riviera dei Cedri.

Le criticità per il trasporto pubblico

Bartalotta ha inviato una nota al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, chiedendo un suo intervento per risolvere il problema che ha creato disagi ai numerosi viaggiatori e utenti della tratta regionale lungo la fascia costiera del Tirreno cosentino.

In particolare, la mancata coincidenza tra il treno regionale n. 5674 proveniente da Reggio Calabria Centrale alle ore 21:05 e il treno regionale n. 5654 con destinazione Sapri alle ore 20:55, lascia scoperti dal servizio i comuni del medio e dell’alto Tirreno cosentino per soli 10 minuti di distanza.

Fino alle ore 00:54 del giorno successivo, nel calendario degli arrivi e delle partenze, non sono previste più corse di treni regionali. Questo problema crea disagi ai viaggiatori che utilizzano la tratta per collegarsi all’aeroporto di Lamezia Terme, in quanto la stazione ferroviaria di Paola rappresenta un importante snodo di collegamento del trasporto pubblico regionale.

Le richieste

Bartalotta chiede, quindi, una rivisitazione modulare dell’orario con le coincidenze da e per la stazione ferroviaria di Lamezia Terme Centrale, al fine di migliorare i servizi offerti ai viaggiatori che preferiscono l’accoppiata treno/aereo.