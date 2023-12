Rifiuti abbandonati sulle sponde del Sele: «Subito interventi di bonifica»

Ancora segnalazioni di rifiuti abbandonati nel verde. L’ultimo caso arriva da Ponte Barizzo, in località Foce Sele, nel comune di Capaccio Paestum. L’Associazione Libera Caccia ha segnalato al sindaco Franco Alfieri la presenza di rifiuti lungo una strada sterrata adiacente la Sp43 che costeggia le sponde del fiume.

Rifiuti abbandonati lungo il Sele, la segnalazione

Presenti vari accumuli, con microdiscariche a poca distanza l’una dall’altra.

«La zona è stata trasformata per condotta abituale illecita, in luogo di scarico, deposito incontrollato, ricettacolo di rifiuti da parte di ignoti», fanno sapere gli agenti faunistici. Abbandonati non solo rifiuti urbani ma anche speciali, pericolosi e non pericolosi. Tra questi frigoriferi, materassi, pezzi di carrozzeria d’auto, prodotti per l’agricoltura, indumenti usati, scarti edili, ecc…

L’appello

Di qui l’appello dei volontari dell’associazione ad interventi immediati di messa in sicurezza e bonifica e ad un maggiore controllo del territorio.