Punti nascita a rischio: l’appello dei comitati

La questione della sopravvivenza dei Punti Nascita negli ospedali di Piedimonte Matese, Sapri e Sessa Aurunca continua a destare profonda preoccupazione tra le comunità locali. I comitati a difesa di queste importanti strutture sanitarie hanno emesso un comunicato congiunto, richiamando l’attenzione sulle dichiarazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 70° anniversario della Giornata Mondiale della Salute, auspicano che le sue parole si traducano in azioni concrete a tutela dei presidi ospedalieri considerati irrinunciabili per la salute dei territori.

Le parole del presidente Mattarella

Nel suo discorso per la Giornata Mondiale della Salute, il Presidente Sergio Mattarella ha sottolineato l’importanza del diritto alla salute, definendolo «una conquista della nostra civiltà, frutto di decenni di impegno civile e mobilitazione popolare, riforme sociali e progressi scientifici». Ha inoltre evidenziato come la recente pandemia abbia mostrato la vulnerabilità della salute globale e l’importanza di investire in sistemi sanitari robusti. Il tema scelto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per la giornata, “Un inizio sano, un futuro pieno di speranza”, ha invitato a concentrarsi sulla salute di madri e nuovi nati. Mattarella ha ribadito l’importanza di «migliorare l’accesso alle cure prenatali, formare operatori sanitari qualificati e garantire infrastrutture efficienti ai neonati» per promuovere un ciclo virtuoso di crescita. Pur riconoscendo che il tasso di mortalità materna e infantile in Italia sia incoraggiante, il Presidente ha richiamato l’attenzione sulla crescente denatalità che impone «un impegno costante e mirato per assicurare la continuità e la qualità dei servizi, a beneficio di tutte le generazioni, in aderenza al carattere universalistico del nostro sistema sanitario». Ha concluso affermando che «tutelare il diritto alla salute sin dalla nascita è condizione imprescindibile per garantire un futuro a tutti i cittadini, riconoscendo che il benessere di ogni individuo contribuisce alla vitalità della comunità».

Appello dei comitati

Alla luce delle vicende che minacciano i Punti Nascita e i presidi ospedalieri nel loro complesso, i Comitati a difesa dei Punti Nascita di Piedimonte Matese, Sapri e Sessa Aurunca ribadiscono la loro grande preoccupazione. Attendendo che la politica adempia pienamente ai propri doveri, i Comitati – il Gruppo d’Azione Piedimonte è Viva!, il Comitato di Lotta per l’Ospedale di Sapri e il Comitato San Rocco Bene Comune – Sessa Aurunca – faranno fronte comune nella battaglia per mantenere in vita i Punti Nascita e garantire il diritto alla salute per donne e bambini dei loro territori. Il loro messaggio è chiaro e determinato: “Non ci arrenderemo. Il diritto alla Salute è di tutti”.