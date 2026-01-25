Prima categoria: seconda giornata di ritorno, il punto sul girone H

Nella seconda giornata di ritorno del campionato di Prima Categoria, girone H, frena il Montecorice United, sconfitto in casa del Calcio Campagna per 1 a 0. Goleada del Quadrivio sulla Real Carilla, che vince per 7 reti a una.
Vince anche la Pixous sull’Atletico Bellizzi e lo Sporting Club Palomonte sull’Akropolis. Pari tra Club Serre e Atletico Pisciotta. In testa tre squadre a pari punti Club Serre, Quadrivio e Sporting Club Palomonte.
Risultati
Calcio Campagna – Montecorice United 1-0
Real Bellizzi – Sapri Soccer School Cilento 2-1
Pixous – Atletico Bellizzi 4-2
Quadrivio – Real Carilla 7-1
Akropolis – Sporting Palomonte 0-3
Club Serre Calcio – Atletico Pisciotta 1-1
Faraone – Sv Atletico Agropoli 1-2
Classifica
Club Serre Calcio 32
Quadrivio 32
Sporting Club Palomonte 32
Pixous 28
Montecorice United 26
SV Atletico Agropoli 24
Atletico Pisciotta 23
Real Carilla 20
Atletico Bellizzi 18
Calcio Campagna 16
Real Bellizzi 14
Akropolis 12
Faraone 7
Sapri Soccer School Cilento 6