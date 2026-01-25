Prima categoria: seconda giornata di ritorno, il punto sul girone H

Nella seconda giornata di ritorno del campionato di Prima Categoria, girone H, frena il Montecorice United, sconfitto in casa del Calcio Campagna per 1 a 0. Goleada del Quadrivio sulla Real Carilla, che vince per 7 reti a una.

Vince anche la Pixous sull’Atletico Bellizzi e lo Sporting Club Palomonte sull’Akropolis. Pari tra Club Serre e Atletico Pisciotta. In testa tre squadre a pari punti Club Serre, Quadrivio e Sporting Club Palomonte.

Risultati

Calcio Campagna – Montecorice United 1-0

Real Bellizzi – Sapri Soccer School Cilento 2-1

Pixous – Atletico Bellizzi 4-2

Quadrivio – Real Carilla 7-1

Akropolis – Sporting Palomonte 0-3

Club Serre Calcio – Atletico Pisciotta 1-1

Faraone – Sv Atletico Agropoli 1-2

Classifica

Club Serre Calcio 32

Quadrivio 32

Sporting Club Palomonte 32

Pixous 28

Montecorice United 26

SV Atletico Agropoli 24

Atletico Pisciotta 23

Real Carilla 20

Atletico Bellizzi 18

Calcio Campagna 16

Real Bellizzi 14

Akropolis 12

Faraone 7

Sapri Soccer School Cilento 6