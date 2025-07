Pisciotta: svolta per la viabilità in Cilento, al via i lavori a Rizzico

Data importante per la viabilità in Cilento. Il prossimo 31 luglio si terrà la cerimonia di consegna dei lavori per la ex Strada Statale 447, la cosiddetta “Pisciottana“, che collega Ascea a Pisciotta.

L’iter

L’intervento ha l’obiettivo di realizzare una variante in località Rizzico, dove da decenni una frana ha interrotto la circolazione stradale. L’iter per l’avvio dei lavori è stato ripetutamente avviato e poi bloccato da ostacoli burocratici. Nel 2023, la Regione Campania ha stanziato fondi per oltre 20 milioni di euro e annunciato lo sblocco della procedura per l’apertura del cantiere. Tuttavia, da quel momento nulla è cambiato fino a circa un anno fa, quando l’allora presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri, ha annunciato ufficialmente l’avvio dei lavori. Le successive vicende giudiziarie hanno ulteriormente rallentato l’inizio del cantiere. Ora, finalmente, è stata fissata una data ufficiale: il 31 luglio.

La cerimonia

In occasione della cerimonia, a Pisciotta sono attesi anche il governatore Vincenzo De Luca e l’attuale presidente della Provincia di Salerno, Vincenzo Napoli. Per superare il tratto interessato dalla frana, lungo la ex SS447 verrà realizzato un bypass che prevede la costruzione di quattro viadotti esistenti da completare e uno completamente nuovo. È prevista inoltre la realizzazione di una galleria. Si avvia così alla conclusione un percorso lungo e complesso, che punta a risolvere un disagio viario che da oltre trent’anni ha isolato il centro storico di Pisciotta.