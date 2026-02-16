Pisciotta: allestito il cantiere a Rizzico, si attende l’arrivo delle trivelle

È stato allestito in località Rizzico, nel comune di Pisciotta, il cantiere per i lavori che interesseranno la “Pisciottana” il tratto di strada che collega il comune di Pisciotta a quello di Ascea.
I lavori
Una serie di lavori attesi da oltre 30 anni che prevedono il completamento di quattro viadotto, la realizzazione di un quinto e di una galleria per un ammontare complessivo di oltre 20 milioni di euro, finanziati dalla Regione Campania. Intanto c’è attesa in questi giorni, dopo l’apertura del cantiere, dell’arrivo delle trivelle che consentiranno il concreto inizio dei lavori.
La strada, presente in località Rizzico, rappresenta un’arteria strategica per il comune di Pisciotta in quanto consente un rapido collegamento con il comune di Ascea e di Vallo Scalo. Un’opera considerata fondamentale per il Cilento centrale, fino ad oggi non facile da raggiungere.