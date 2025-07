Piaggine, sindaco Pizzolante: “Servirebbe continuità per il programma GOL”

Il Programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori), l’iniziativa nazionale finanziata dall’Unione Europea – Next Generation EU mirata a riformare le politiche attive del lavoro e a sostenere l’occupazione, sta offendo percorsi di riqualificazione delle competenze e di inserimento lavorativo a tante persone che ne avevano bisogno e, oltre a garantire un reddito mensile agli inoccupati, sta permettendo ai piccoli comuni che soffrono per la mancanza di personale e per l’impossibilità di assumere, di avere a disposizione dei lavoratori le cui prestazioni sono tanto utili sia all’interno degli uffici comunali, sia per la manodopera.

Il progetto

Dare continuità ad un progetto che sta portando tanti benefici sarebbe fondamentale eppure quando i termini previsti dal contratto scadranno, non ci sarà possibilità, per gli enti, di prolungare gli accordi con i beneficiari del progetto. A sollevare la questione è stato il sindaco di Piaggine, Renato Pizzolante, che ai microfoni di InfoCilento ha parlato dell’utilità del progetto GOL in termini di opportunità, produttività, benessere e coesione sociale e di quanto sarà difficile privare il comune e i cittadini, alla scadenza del progetto, di tali numerosi benefici.