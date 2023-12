Percorsi di arte contemporanea nel Cilento: installata, ad Albanella, l’opera “La Torre” di Ettore Consolazione

Inaugurata, questa mattina, ad Albanella, in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, l’opera d’arte contemporanea “La Torre” dell’artista Ettore Consolazione. Il percorso artistico rientra nei progetti messi in campo dall’unione dei Comuni Paestum Alto Cilento.

L’amministrazione ha colto con entusiasmo l’offerta della Fondazione Matteo e Claudina de Stefano, scegliendo di ospitare un’opera tra le più importanti realizzate per il progetto en plein air che sta prendendo forma grazie al coinvolgimento di artisti di fama nazionale e internazionale. Le opere, donate dalla fondazione e realizzate in acciaio inossidabile da Tesi, sono un modo per promuovere e valorizzare i borghi del Cilento Interno.