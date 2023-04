Online il videoclip “Ipocrisia” con l’attore Tony Sperandeo realizzato a Roscigno Vecchia | VIDEO

Il videoclip del celebre brano “Ipocrisia”, reso famoso da Angela Luce, è stato pubblicato su YouTube e vede la brillante interpretazione del cantante ed attore siracusano Carmelo Zappulla.

Il video, diretto da Luciano Filangieri, presenta diverse scene girate nel suggestivo borgo di Roscigno Vecchia, con la partecipazione speciale dell’attore siciliano Tony Sperandeo, noto per i suoi ruoli da “cattivo” in film come “I cento passi”, “La Piovra”, “Pizza Connection” e “Milano Palermo – Sola Andata”.

Le dichiarazioni del primo cittadino

Il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, sottolinea l’importanza del video per il borgo, definendolo “l’ennesima dimostrazione di come il nostro borgo non sia solo meta per turisti, ma si riproponga all’attenzione del mondo dello spettacolo e di tanti artisti. È la Cinecittà del Parco Nazionale del Cilento“.

Anche Carmelo Zappulla condivide l’entusiasmo per la scelta di Roscigno Vecchia come location per il videoclip, dichiarando: “Abbiamo scelto questa location perché è un posto stupendo”. Per Tony Sperandeo, invece, è stato un ritorno emozionante a Roscigno Vecchia, dopo 22 anni dalla sua ultima visita per le riprese del film “Soldati di pace”.

“Dopo l’Attentato alle Torri Gemelle ci fecero rientrare in Italia”, racconta l’attore palermitano, “Abbiamo continuato a girare le scene nella caserma di Persano e poi a Roscigno Vecchia, e sono molto felice di esservi tornato per girare questo videoclip dopo l’invito di Carmelo, con il quale condividiamo da tanti anni un rapporto di grande amicizia“.

Il videoclip

Le immagini del videoclip mostrano le stradine lastricate di Roscigno Vecchia, con le sue antiche case in pietra e i panorami mozzafiato sulla valle sottostante. I protagonisti del video si muovono tra le vie del borgo, intrecciando le loro storie in un crescendo di emozioni che si sposano perfettamente con le parole della canzone “Ipocrisia”.

Le performance di Carmelo Zappulla e Tony Sperandeo sono cariche di intensità e profondità, mentre la regia di Luciano Filangieri cattura con maestria l’atmosfera suggestiva di Roscigno Vecchia, rendendola parte integrante del videoclip.

Roscigno Vecchia: la Cinecittà del Cilento

L’importanza di Roscigno Vecchia come location per il videoclip di “Ipocrisia” va oltre il suo fascino estetico. Il borgo diventa un simbolo di resistenza e di vitalità culturale, capace di attrarre artisti di calibro nazionale come Carmelo Zappulla e Tony Sperandeo. La sua bellezza e il suo patrimonio culturale diventano un veicolo per promuovere il territorio e valorizzare le sue risorse artistiche e turistiche.