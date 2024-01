Omicidio – suicidio di Agropoli: la tragedia davanti agli occhi della figlia

Era presente anche una ragazzina di 13 anni nell’appartamento di Via Donizetti ad Agropoli dove, questa mattina, si è verificato quello che sembra, a tutti gli effetti, un omicidio suicidio. Si tratta della figlia della coppia che sarebbe stata svegliata dalle urla dei genitori e avrebbe, poi, visto il corpo esamine dei due. Inizialmente gli inquirenti non avevano lasciato trapelare la notizia preferendo mantenere il massimo riserbo sulla tragedia considerata anche l’età della piccola. Poi, nelle ultime ore, è arrivata la conferma della sua presenza in casa.

I rilievi

Al momento nell’appartamento, sito al terzo piano di Via Donizetti, sono presenti i Carabinieri della Compagnia di Agropoli, insieme ai Ris di Salerno che stanno eseguendo tutti i rilievi necessari per ricostruire quanto avvenuto nell’appartamento.

Increduli amici e conoscenti

Anche la stampa nazionale si è interessata al caso. La tragedia non era nell’aria, considerato che, i due, nonostante pare volessero arrivare al divorzio, amici e conoscenti non immaginavano un simile epilogo, tuttavia sembrerebbe che i rapporti tra i due fossero tesi negli ultimi tempi.