Omicidio – suicidio ad Agropoli, rabbia e dolore tra vicini e familiari. Il papà: «Le avevo detto di lasciarlo»

Tragedia questa mattina poco dopo le 8 ad Agropoli. Marito e moglie sono stati trovati morti in casa. Un omicidio – suicidio quello che si è verificato nell’abitazione di via Donizzetti, strada parallela a via Pio X. Il dramma si è consumato a margine di un litigio tra la coppia. Come hanno riferito alcuni conoscenti tra i due di recente i rapporti sembravano tesi. Anche il padre della ragazza, giunto sul luogo della tragedia in prede al dolore e alla rabbia ha iniziato ad inveire contro l’uomo.

Le parole del padre della 43enne

«Le avevo detto di lasciarlo», ha ripetuto più volte. Questa mattina una situazione già incandescente sarebbe arrivata al suo tragico epilogo. L’uomo, Vincenzo Carnicelli, di professione pizzaiolo, avrebbe sferrato delle coltellate alla donna, Annamaria Rizzo, impiegata in banca, per poi togliersi la vita. Per fortuna la figlioletta della coppia, 13 anni, pare fosse a scuola quando è avvenuto l’omicidio.

L’allarme

A dare l’allarme la mamma della donna, insospettita dal fatto che la 43enne non rispondesse al telefono come tutte le mattine. Sul posto i carabinieri della locale Compagnia, diretti dal cap. Giuseppe Colella. Allertato subito il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania che ha disposto l’esame esterno sulle salme a cura del medico legale. Sul posto anche i carabinieri del Ris di Salerno. Sconcerto tra vicini e amici della coppia che nonostante i rapporti non idilliaci che c’erano tra i due non ipotizzavano un simile epilogo.