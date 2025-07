Novi Velia: bambino trasferito d’urgenza a Napoli dopo una caduta in bicicletta

Attimi di paura e profonda apprensione nella serata di ieri a Novi Velia, dove un bambino di dieci anni è rimasto gravemente ferito in seguito a una caduta in bicicletta.

L’incidente

L’incidente è avvenuto mentre il piccolo si trovava all’esterno per giocare. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso l’equilibrio, finendo rovinosamente a terra.Il piccolo ha riportato un trauma facciale, rendendo necessario un immediato intervento sanitario.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i soccorritori del 118, che, valutata la gravità delle condizioni cliniche, hanno disposto il trasferimento urgente al presidio ospedaliero “San Luca” di Vallo della Lucania per una prima stabilizzazione.

Il trasferimento a Napoli

Successivamente, i medici del nosocomio cilentano, in accordo con i colleghi specialisti, hanno deciso per il trasferimento in eliambulanza all’ospedale di Napoli, dove il bambino è stato affidato all’équipe di neurochirurgia pediatrica per ulteriori accertamenti e le cure necessarie.

L’intera comunità di Novi Velia si è stretta intorno alla famiglia del piccolo, manifestando vicinanza e sostegno in queste ore di grande tensione.