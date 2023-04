Nasce il Distretto Diffuso del Commercio Origini, Vallo capofila, pochi giorni per aderire. Ecco come fare

Sono aperte le adesioni per partecipare alla programmazione del Distretto Diffuso del Commercio denominato “Distretto del Commercio Origini”. Promosso da Vallo della Lucania, Ascea, Cannalonga, Casal Velino, Ceraso, Gioi, Moio Della Civitella, Novi Velia, Omignano, Orria, Perito, Salento, Sessa Cilento, Stella Cilento, il neo distretto si pone varie finalità, tra queste la creazione di un’offerta turistica integrata e condivisa dalle istituzioni aderenti

Nascita e finalità del Distretto

In risposta ad un avviso pubblico emanato nel 2021 dalla Regione Campania per favorire l’iscrizione dei distretti del commercio negli elenchi regionali, il comune di Vallo della Lucania ha deciso di candidarsi a capofila per organizzare il Distretto del Commercio delle Origini, a cui hanno poi aderito una 15ina di comuni. Fra i compiti del distretto, l’organizzazione di un’offerta turistico-culturale integrata finalizzata ad incrementare l’appeal dei territori,migliorandone anche gli spazi urbani, conferire maggiore riconoscibilità, e incisività presso le piazze promozionali, rafforzare le sinergie territoriali.

Regola numero 1: valorizzare

“Valorizzare le specificità territoriali, del commercio, della produzione agricola ed industriale, dell’artigianato”. E’questa la mission del Distretto del Commercio Origini. Le bellezze paesaggistiche sono assunte, bisogna promuovere anche il patrimonio immateriale, le idee, congiuntamente, recuperare l’identità dei territori attraverso le peculiarità locali, senza creare campanilismi, ma favorendo sinergie intra ed extra comunali.

Ultimi giorni per aderire

Venerdì 5 maggio sarà l’ultimo giorno per aderire al Distretto del Commercio Origini. Entro le ore 12, bisognerà esprimere la propria adesione inviando le richiesta all’indirizzo pec del comune capofila Vallo della Lucania. Possono partecipare associazioni imprenditoriali, di consumatori, culturali, società, ordini professionali, tutti accomunati da caratteristiche di promozione artigianale, commerciale, turistiche e ricreative.