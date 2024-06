Agropoli, uno spazio giochi all’interno del Parco Bonifacio

Il Comune di Agropoli, guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi, intende partecipare al Bando “Sport di tutti ” proponendo la candidatura per l’allestimento di uno spazio giochi – area attrezzata all’interno dell’area Parco Pubblico “Liborio Bonifacio”, all’interno della linea di intervento 9-14 anni.

Il progetto “Sport di tutti – Parchi 4-14” è un’iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, per il tramite del Dipartimento per lo Sport, realizzata in collaborazione con Sport e salute S.p.A.; il progetto ha l’obiettivo di realizzare nuove aree attrezzate, in cofinanziamento con i Comuni, per lo svolgimento di attività ludico-motoria e sportiva, all’interno di parchi comunali pubblici, attraverso la dotazione di strutture fisse complete di idonea pavimentazione anti trauma per lo svolgimento di attività rivolte ai bambini e ragazzi da 4 ai 14 anni.

Le attrezzature installate saranno volte a stimolare lo sviluppo senso-motorio dei bambini/ragazzi con particolare riferimento alle capacità di manualità, mobilità ed equilibrio nonché all’acquisizione di schemi motori di base al fine di favorirne un migliore avviamento alla pratica sportiva.

L’area sarà strutturata appositamente per permettere ai bambini/ragazzi di imparare giocando, divertendosi e contestualmente acquisire e consolidare competenze motorie e cognitive.

Il Comune di Agropoli si impegna ad assumersi il 35% oltre IVA dell’importo complessivo di fornitura, trasporto e posa in opera delle attrezzature, in base al modello progettuale prescelto come quota di co finanziamento.