Agropoli: un’area fitness per minori all’interno del Parco Pubblico Bonifacio

Il Comune di Agropoli, guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha ricevuto risorse dal Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, per il finanziamento di iniziative, da attuare nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2023 anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

Il progetto di Agropoli

L’Ente intende destinare il contributo ministeriale di complessivi € 20.862,30, per l’allestimento di un’area fitness per minori all’interno del Parco Pubblico Dottor Liborio Bonifacio di Agropoli, quale alternativa alla palestra di stampo tradizionale, al fine di favorire attraverso attività ricreative ed educative all’aria aperta, il loro naturale processo di integrazione e socializzazione nel contesto territoriale.

I Contributi dal Ministero

Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l’offerta di opportunità educative rivolte ai figli, il Dipartimento per le politiche della famiglia, ha proceduto a ripartire la somma di 60 milioni di euro per l’anno 2023, così come previsto dal Decreto legge del 4 maggio 2023.