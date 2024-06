San Vito in processione sul carro funebre: polemiche ad Eboli

Il 15 giugno la Processione del Santo Patrono San Vito Martire a Eboli, in centro cittadino ma anche nelle zone periferiche, è sempre un appuntamento molto atteso e particolarmente sentito.

Tra le strade e nelle piazze serpentoni di cittadini restano quasi in religioso silenzio ad attendere che la statua del Santo attraversi la città. Un legame con la tradizione, con la comunità, con tutta l’area vasta del paese.

Quest’anno però non sono mancate polemiche e accuse all’indirizzo di chi, per la prima volta nella storia di Eboli, ha deciso di eliminare la figura dei portatori e di far sistemare la statua lignea del Santo Patrono Vito sulla macchina di ditta privata di onoranze funebri.

San Vito in macchina ha attraversato il centro cittadino lasciando increduli e sgomenti i fedeli. Al passaggio della Processione con lo sguardo allibito la gente è rimasta sorpresa.

Non sono mancate purtroppo critiche all’indirizzo di chi, pare senza coinvolgere nessuno nella scelta nemmeno gli stessi portatori che anche questa volta erano presenti a messa, ha deciso di dare un taglio alla tradizione.

San Vito in auto: ad Eboli per la prima volta nella storia.