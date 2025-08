Montecorice, giovane turista straniera resta bloccata sugli scogli: salvata

Giornata nera quella di ieri nel Comune di Montecorice. Dopo l’incidente che ha visto coinvolto un turista straniero verso ora di pranzo, anche nella tarda serata si sono vissuti momenti di paura. Una giovane 16enne, di nazionalità francese, mentre era in compagnia di alcune amiche, sarebbe caduta rimanendo impigliata tra gli scogli del porto turistico di San Nicola.

I soccorsi

Ancora da definire bene come il tutto sia avvenuto, ma nel giro di pochi istanti la situazione è precipitata.

Allertati i soccorsi, è stato necessario il supporto dell’eliambulanza che ha trasferito la 16enne all’ospedale del Mare di Napoli.

La giovanissima ha riportato alcuni traumi, ma non è in pericolo di vita. Presenti sul posto anche i Carabinieri, così come un’ambulanza del Soccorso Valcalore.