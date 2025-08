Montecorice, incidente in moto per un turista: necessario l’intervento dell’elisoccorso

Mattinata di sventura per un turista tedesco di 43 anni in quel di Montecorice. L’uomo, in villeggiatura nel borgo cilentano, era in sella ad una moto di enduro quando ha improvvisamente perso il controllo finendo fuori strada.

I soccorsi

L’uomo è stato sbalzato per diversi metri, terminando in una zona impervia. Questo ha reso necessario l’intervento dell’elisoccorso che ha trasportato il turista tedesco all’Ospedale Ruggi di Salerno. Presenti sul posto anche gli uomini della Polizia Municipale per ricostruire la dinamica del sinistro e un’automedica per prestare le prime cure del caso e stabilizzare il 43enne. Le sue condizioni non sarebbero critiche, ma sono diverse le ferite riportate.