Maturità 2025: la Diocesi di Vallo della Lucania incontra gli studenti

A pochi giorni dall’inizio degli esami di maturità, al via il prossimo 18 giugno con la prova di italiano, la Diocesi di Vallo della Lucania, attraverso gli uffici di pastorale giovanile, di pastorale scolastica e di pastorale sociale, in sinergia con il Progetto Policoro e le associazioni e movimenti laicali, ha promosso tre appuntamenti di incontro, meditazione e divertimento con i maturandi per accompagnarli in questo importante momento.

Gli incontri

La mattina di lunedì 16 giugno presso la Cappella del Seminario di Vallo della Lucania alle ore 11.00 ci sarà la Santa Messa e la benedizione delle penne ed a seguire un aperitivo e un momento di confronto; nella serata invece ad Agropoli, nel centro storico, presso la Parrocchia di San Pietro e Paolo, un momento di riflessione guidato da Don Carlo Pisani e a seguire aperitivo con la musica live di Alessandro Schiabo e DJ-Set con Luca Severino. Martedì 17 giugno alle ore 11.00 appuntamento invece per gli studenti di Capaccio presso la Parrocchia di San Vito con la Santa Messa e la benedizione delle penne e, a seguire, un aperitivo in piazza e un momento di condivisione.

“Il 18 e il 19 giugno sarà così l’ora degli scritti, da affrontare con la dovuta preparazione, con fiducia e la speranza, perchè no, anche nel sostegno amorevole da parte di Dio”, le parole della Diocesi di Vallo agli studenti sui propri canali ufficiali.