Masterplan Salerno Costa Sud: Lanzara prende il posto di Franco Alfieri

Il sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, assumerà un ruolo chiave nel programma di riqualificazione della costa a sud di Salerno. Prenderà il posto del presidente della Provincia Franco Alfieri. Questo importante passaggio di consegne è stato annunciato dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha nominato Lanzara consigliere e referente per le attività connesse al Masterplan per la rigenerazione e valorizzazione del litorale Sud Salerno.

L’annuncio del Governatore De Luca

La notizia, già anticipata da diverse voci, è stata ufficialmente confermata nel pomeriggio di ieri dal governatore De Luca. Il sindaco Lanzara si è detto onorato di contribuire attivamente al piano di sviluppo della provincia di Salerno in questa nuova veste, lavorando a fianco del presidente Alfieri, che finora ha coordinato le operazioni preliminari del Masterplan.

La mission

Lanzara ha espresso la sua soddisfazione per l’incarico, sottolineando l’ambizione del progetto che rappresenta un’opportunità straordinaria per trasformare una realtà complessa, ma ricca di valore paesaggistico ed ambientale.

La nomina di Lanzara segue la sua elezione a presidente del Sub Ambito Distrettuale Sele Picentini, confermata di recente dal Tar.

Il Masterplan Salerno Costa Sud

Il Masterplan per il litorale Sud Salerno è stato approvato in Consiglio provinciale l’altro ieri, con il via libera al progetto definitivo. Un investimento consistente, di 20 milioni di euro per la sola prima tranche, che coinvolge diverse città, tra cui Salerno, Pontecagnano Faiano, Bellizzi, Battipaglia, Eboli, Capaccio Paestum, Agropoli e Castellabate. Un importante passo avanti per la rigenerazione e la valorizzazione di questa significativa area costiera.