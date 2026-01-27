Marianna Lupo lancia la terza edizione del Castellabate Dance Festival

Torna dall’8 al 10 luglio il Castellabate Dance Festival, giunto alla sua terza edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti più interessanti e in crescita nel panorama coreutico del Sud Italia. Sotto la Direzione Artistica di Marianna Lupo, il festival continua a distinguersi per qualità progettuale, attenzione alla formazione e capacità di trasformare il borgo cilentano in un autentico laboratorio di danza, incontro e visione.

L’evento

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Castellabate, segna quest’anno un importante salto di qualità sul piano nazionale grazie alla presenza ufficiale a Danza in Fiera 2026, uno degli eventi di riferimento assoluto per il mondo della danza in Italia. All’interno dello stand dedicato al Castellabate Dance Festival, i maestri selezionati dalla Direzione Artistica di Marianna Lupo accoglieranno il pubblico con lezioni, dimostrazioni e iniziative aperte a tutti, offrendo un’anticipazione concreta dello spirito, dell’energia e dell’alto livello formativo che caratterizzano il festival estivo.

Il programma del Castellabate Dance Festival si articolerà, come da tradizione, in un equilibrio virtuoso tra formazione e spettacolo. Le lezioni tecniche si svolgeranno nella suggestiva cornice di Villa Matarazzo, mentre Piazza Lucia diventerà il cuore pulsante degli eventi serali, ospitando la rassegna coreutica e il gala finale con la partecipazione di ospiti di rilievo del panorama nazionale.

L’obiettivo

Alla base del progetto c’è l’idea originale e coerente della Direzione Artistica di Marianna Lupo, che mette al centro il sentimento, la crescita artistica e la valorizzazione dei giovani talenti, offrendo loro non solo un’occasione di visibilità, ma una luce reale e concreta sul mondo del professionismo. Un’impostazione che rende il festival non un semplice evento, ma un percorso, capace di incidere sul presente e sul futuro dei partecipanti.

In questo contesto verranno assegnati i premi della terza edizione del Castellabate Dance Festival e il Premio Tonina Passaro, riconoscimenti che sanciscono l’impegno costante della direttrice nel coniugare merito artistico, memoria, territorio e nuove generazioni, rafforzando l’identità del festival come spazio di opportunità, confronto e crescita.

Con una visione sempre più ampia e una rete di relazioni in costante espansione, il Castellabate Dance Festival si conferma così un progetto culturale capace di partire dal territorio per dialogare con il panorama nazionale, portando il nome del Cilento e di Castellabate al centro della scena coreutica italiana.