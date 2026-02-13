Maltempo a Casal Velino: attivato il COC per fronteggiare l’emergenza

Il maltempo delle ultime settimane ha messo in seria difficoltà il territorio cilentano. Le continue mareggiate non accennano a diminuire: il mare in tempesta sta danneggiando tutto ciò che incontra. L’intera fascia costiera registra numerosi disagi, con lungomari distrutti e strade chiuse. A Casal Velino, in località Marina, già lo scorso mese la pavimentazione dell’ultimo tratto del lungomare Speranza era stata sollevata dalla forza del moto ondoso.

Disagi e criticità lungo la costa

Ora le onde si infrangono direttamente contro il muro che separa la strada dalla spiaggia e il mare ha invaso completamente la carreggiata, creando ulteriori problemi alla circolazione. Nella giornata di oggi, a seguito del verbale redatto dal Comando di Polizia Municipale, il Sindaco ha disposto l’attivazione del COC, il Centro Operativo Comunale, al fine di garantire, nell’ambito del territorio comunale, la direzione e il coordinamento delle attività necessarie alla valutazione dell’evolversi della situazione, in conformità alle direttive regionali della SOR (Sala Operativa Regionale).

Ecco le funzioni attivate

Sono state attivate le seguenti funzioni del C.O.C., individuando come referenti i rispettivi responsabili: Sindaco o Assessore delegato, con funzioni di presidenza del C.O.C; Unità di Coordinamento – Responsabile COC e Mobilità: dott. Giuseppe Schiavo, Comandante del Corpo di Polizia Locale; Ufficio Tecnico Comunale: Responsabile Arch. Pasquale Cammarota; Volontariato: Associazione di Volontariato Guardie Ambientali Italiani – Sezione di Casal Velino; Forze dell’Ordine: Comando Carabinieri di Casal Velino – Frazione Bivio di Acquavella; Comando Carabinieri di Casal Velino – Frazione Acquavella.