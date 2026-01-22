“Maestri del Fare”, storie di persone, comunità e di associazioni: quattordicesima puntata

Racconta storie di persone, comunità e associazioni “Maestri del Fare” il programma di Alessandra Pazzanese che oggi ha ospitato Marco Funicello.

Marco è un cittadino di Agropoli, orgogliosissimo delle sue orIgini, attivista e volontario che trascorre il suo tempo libero a curare il verde pubblico, a ripristinare oggetti di arredo e decoro urbano come panchine e fioriere. Marco presta anche grande attenzione verso l’ambiente perchè spesso, con dei gruppi organizzati, si occupa della pulizia delle spiagge, ma non solo, si occupa di attività di volontario a sostegno delle persone che hanno più bisogno per questi motivi Marco è un vero e proprio “Maestro del Fare”.

Maestri del fare va in onda ogni giovedì alle 20.40 sul canale 79 del DTT