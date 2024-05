Luoghi di culto: pioggia di fondi da Eboli al Golfo di Policastro

Il Ministero della Cultura ha stanziato un totale di 129,3 milioni di euro per l’adeguamento e la messa in sicurezza sismica di 167 luoghi di culto e torri/campanili in tutto il Paese. Questo intervento rappresenta un passo fondamentale per la tutela del ricco patrimonio culturale italiano, spesso minacciato da eventi sismici.

Interventi in tutto il territorio nazionale

Le risorse saranno distribuite su tutto il territorio nazionale, interessando diverse regioni e comuni. Tra i beneficiari figurano anche quattro località salernitane: Sapri, Casaletto Spartano, Eboli e Ottati.

Sapri: il finanziamento ammonta a 270.000 euro e sarà destinato a Santa Croce (leggi qui)

il finanziamento ammonta a 270.000 euro e sarà destinato a Santa Croce (leggi qui) Casaletto Spartano: il Santuario Maria Santissima dei Martiri riceverà 270.000 euro.

il Santuario Maria Santissima dei Martiri riceverà 270.000 euro. Eboli: la Chiesa della Madonna delle Grazie beneficerà di un contributo di 1,2 milioni di euro.

la Chiesa della Madonna delle Grazie beneficerà di un contributo di 1,2 milioni di euro. Ottati: al Santuario Maria Santissima del Cardoneto sono stati assegnati 180.000 euro.

Un Impegno per la Sicurezza e la Valorizzazione

“Questo piano di nuovi interventi, da Nord a Sud, ci permette di continuare a dare concretezza ai nostri progetti di tutela e valorizzazione“, ha dichiarato il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. “I tragici eventi sismici degli ultimi decenni hanno rappresentato una seria minaccia per i nostri beni culturali, in particolare per chiese e campanili. Si tratta di luoghi identitari che testimoniano la cultura e la storia dei territori e che richiamano turisti da tutto il mondo. Abbiamo il dovere non solo di metterli in sicurezza, ma anche di farne un’occasione di sviluppo socio-economico“.