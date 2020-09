Casaletto, la Chiesa della Madonna dei Martiri diventa Santuario

CASALETTO SPARTANO. «Oggi per la comunità è un giorno storico». Così don Simone Gentile ha definito l’importante momento odierno che ha visto il riconoscimento del titolo di Santuario Diocesano alla Chiesa della Madonna dei Martiri. La decisione era arrivata lo scorso 8 giugno da parte del vescovo della Diocesi di Teggiano – Policastro, monsignor Antonio De Luca, a seguito della domanda presentata dal parroco di Casaletto Spartano.

La consacrazione della Chiesa della Madonna dei Martiri

Proprio il vescovo oggi ha celebrato la Santa Messa, al termine della quale è stata scoperta una lapide a ricordo di questo evento.

Il neo santuario diocesano della Madonna dei Martiri è simbolo della forte devozione della comunità locale. La chiesa risale all’anno mille, probabilmente eretta dai monaci italo-greci o basiliani in località Aria del Castello. Fu dedicata alla Madonna dei Martiri per ricordare la Madre dei Dolori associata alla Passione di Cristo e dei Martiri del Cristianesimo dei primi secoli e specialmente dei cristiani perseguitati dai barbari e dai saraceni nei secoli IX e X.

Le celebrazioni

Le celebrazioni si svolgono tre volte l’anno: è dall‘8 settembre del 1943 che la comunità di Casaletto Spartano festeggia la Madonna dei Martiri; questa ricorrenza venne istituita per ringraziare la Vergine per la fine della Seconda Guerra Mondiale.

A questa data se ne aggiungono altre due: quella del 13 Maggio, la festa tipica e tradizionale coincidente con la consacrazione del Pantheon di Roma alla Madonna dei Martiri nel 13 Maggio del 609 e quella del 15 Agosto, stabilita nel 1975 per far partecipare gli emigranti di ritorno in paese per le ferie