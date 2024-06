Campagna, “Anch’io sono la Protezione Civile”: al via il campo scuola. Ecco come partecipare

Dopo il successo dell’edizione 2023, anche per il 2024 il Nucleo Comunale di Protezione Civile di Campagna è stato selezionato per il progetto nazionale “Anch’io sono la protezione civile”, con un campo scuola riservato ai ragazzi dai 10 ai 13 anni residenti a Campagna, in programma dal 19 al 24 luglio 2024 nei Convento del Santuario della Madonna di Avigliano – Campagna.

Un percorso di una settimana che alternerà esercitazioni pratiche ad attività ludico-ricreative e momenti di confronto didattico, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere il sistema di protezione civile, i rischi incendio e sismico e i comportamenti utili da adottare per tutelare sé stessi, l’ambiente e la propria comunità.

Un progetto formativo che porterà ad accrescere nei ragazzi la conoscenza del piano comunale di protezione civile e di temi importanti in termini di prevenzione anche grazie agli interventi dei Carabinieri della Compagnia di Eboli e Stazione di Campagna, dei Vigili Urbani del Comune di Campagna, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Alpino e Speleologico, delle unità cinofile della Protezione Civile Regionale ed alla Croce Gialla.

Saranno trattati anche temi di interesse generale attraverso dei laboratori didattici specifici, come l’importanza del riciclo dei rifiuti. Tutte le attività saranno sempre trattate in forma giocosa, lasciando sempre dei momenti di svago e di socializzazione nella splendida ed incantevole cornice del Convento del Santuario della Madonna di Avigliano.

Il giorno 19 giugno alle ore 19 inizieranno le preiscrizioni attraverso un link che sarà pubblicato sulla pagina facebook : www.facebook.com/protezionecivilecampagnaI posti sono limitati.