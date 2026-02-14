Litorale devastato ad Ascea, Sansone: «serve strategia»

Le mareggiate che nelle ultime ore hanno colpito la costa cilentana hanno lasciato segni profondi anche ad Ascea, dove il litorale si presenta gravemente danneggiato. Lungo il lungomare Ponente si registrano cedimenti, erosioni e tratti compromessi, con immagini che raccontano la fragilità di un’area esposta da anni alla forza del mare. Una situazione che preoccupa residenti, operatori turistici e amministrazione comunale, chiamata a intervenire con urgenza.

La posizione del sindaco Sansone

Il sindaco Stefano Sansone, ha riconosciuto la gravità del momento, sottolineando come l’amministrazione comunale sia già a lavoro sue due fronti. Il primo è quello dell’emergenza: transennamenti, protezioni temporanee e interventi di contenimento sono già stati attivati per ridurre i rischi e garantire la fruibilità degli spazi pubblici. Ma l’emergenza, da sola, non basta. Sansone ha ribadito la necessità di una strategia strutturale, condivisa con Regione Campania, Provincia di Salerno e Comune di Casal Velino, per la difesa dell’intero golfo di Velia. Il progetto in fase avanzata di definizione prevede il potenziamento della barriera frangiflutti, il ripascimento dell’arenile e un piano di manutenzione continuativa, con l’obiettivo di restituire fino a trenta metri di spiaggia e proteggere il litorale nel lungo periodo.

Un progetto per contrastare l’erosione costiera

“Qui parliamo di un progetto ampio, pensato per contrastare l’erosione costiera con opere di protezione e con il recupero dell’arenile: potenziamento e allungamento della barriera frangiflutti, ripascimento della spiaggia con una restituzione stimata di circa 30 metri di litorale e un piano di manutenzione successivo. È un intervento complessivo importante su cui stiamo lavorando da tempo sui tavoli tecnici e che richiede ancora alcuni tempi tecnici, per completare gli ultimi allegati progettuali ed iniziare l’iter autorizzativo per l’ottenimento dei pareri e l’erogazione delle risorse. Ma la direzione è tracciata e la stiamo portando avanti senza fermarci”, ha dichiarato.