Laureana Cilento: area pubblica sarà intitolata a Giuseppe Della Pepa, già amministratore locale

Il Comune di Laureana Cilento, guidato dal sindaco Angelo Serra, intende procedere all’intitolazione dell’area pubblica sita di fronte al Palazzo Cagnano, sede della Comunità Montana “Alento-Montestella”, a Della Pepa Giuseppe, già amministratore locale. La Giunta ha approvato la proposta di intitolazione.

Chi era Giuseppe Della Pepa

Nato a Laureana Cilento il 30.01.1947 e deceduto il 16.02.2023, Giuseppe Della Pepa si è distinto sia come persona che come amministratore locale. “Amministratore locale dal 1995, ha sempre operato per il bene della comunità ed era noto ai cittadini per il suo profondo sentimento di amore verso Laureana Cilento”, ricorda il Comune.

Nel suo mandato da Consigliere Comunale, nonché Vice Presidente della Comunità Montana “Alento Montestella” si è speso affinché l’area pubblica sita di fronte al Palazzo Cagnano, sede della Comunità Montana “Alento-Montestella”, venisse riqualificata anche mediante la realizzazione di aree verdi.

L’iter per l’intitolazione

Una copia della deliberazione di Giunta sarà ora trasmessa alla Comunità Montana “Alento Montestella”, nella sua qualità di proprietaria dell’area, affinchè condivida la proposta e ne autorizzi l’intitolazione e la messa in opera della targa commemorativa.

La deliberazione di Laureana, unitamente a quella che la Comunità Montana “Alento Montestella” vorrà adottare, verrà poi comunicata al Prefetto di Salerno, per ottenere l’autorizzazione.