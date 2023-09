La lettera denuncia di una mamma disabile di Montesano: “Scuolabus non passa davanti casa”. Le spiegazioni del sindaco Rinaldi

Una mamma di Montesano sulla Marcellana denuncia il mancato passaggio dinanzi la sua abitazione dello scuolabus, precisamente in via Ficucella. E lo fa con una lettera.

I fatti

La donna racconta di avere difficoltà motorie dovute a problemi di salute. La strada in questione si trova nel centro storico del paese. La mamma, con la sua lettera chiede che “venga garantito il servizio scuolabus e che venga risolto il problema”.

Il sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi tiene a precisare che il “servizio scuolabus è garantito anche nel centro storico, seppur non sia un servizio obbligatorio per il Comune da assicurare nella zona “storica” del paese, e che il territorio di Montesano è davvero molto vasto”.

La ditta incaricata del sevizio per cercare di far giungere in orario gli studenti e le studentesse a scuola ha previsto dei punti di raccolta dell’utenza, non potendo, visto l’alto numero di studenti da accompagnare, passare dinanzi ogni abitazione.

Le dichiarazioni del sindaco Rinaldi

“Peraltro – ricorda il sindaco – i figli della signora in questione hanno usufruito lo scorso anno del servizio scuolabus proprio nel centro storico di Montesano. La ditta di trasporto, allo stesso tempo, sollecitata anche dall’amministrazione comunale, sta cercando di venir incontro alla richiesta della signora e dei suoi bambini, ma questo se sarà possibile, potrà avvenire solo quando le scuole adotteranno l’orario scolastico definitivo”.