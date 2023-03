Incidente tra Albanella e Matinella, auto si ribalta: illeso 21enne

Questa mattina, intorno alle 9.00, si è verificato un incidente sulla strada che collega Albanella alla contrada di Matinella, in provincia di Salerno. Il veicolo coinvolto nell’incidente è una Bmw nera, su cui viaggiava una ventunenne di Roccadaspide. Ancora non sono state accertate le cause dell’incidente, ma il veicolo si è ribaltato ed è finito fuori strada.

Soccorso immediato

Dopo l’incidente, sono stati subito allertati i soccorsi. Fortunatamente per la ventunenne non ci sarebbero state gravi conseguenze, ma solo lievi ferite. Sul posto sono giunti i carabinieri della Stazione di Matinella che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e l’ambulanza medicalizzata dell’Associazione Napoli Soccorso.

Trasportata in ospedale

La giovane è stata trasportata, per ulteriori accertamenti, presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Si attendono ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Conclusione

Incidenti stradali come questo ci ricordano l’importanza di guidare con attenzione e responsabilità, rispettando le regole del codice della strada. Speriamo che la giovane ventunenne si riprenda presto dalle lievi ferite riportate nell’incidente.