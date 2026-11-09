“InCampo”: approfondimento sul calcio dilettantistico. Puntata del 9 novembre 2026

InCampo, lo spazio di approfondimento dedicato al mondo del calcio cilentano e non solo, condotto da Manuel Chiariello, insieme agli opinionisti, Alessandro Pippa, Augusto Salerno, Vincenzo Margiotta.
Ospiti della puntata:
Il programma va in onda ogni lunedì alle ore 21:15 sul canale 79 del DTT, in streaming su infocilento.it e, in diretta, sulla pagina Facebook. E’ possibile interagire scrivendo al numero: 3272295001.
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