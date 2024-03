I Camaleonti da Caterina Balivo: un tuffo nella musica italiana

I Camaleonti, storica band italiana, sono stati ospiti di Caterina Balivo nel salotto de La volta buona, nella puntata di oggi pomeriggio, giovedì 21 marzo 2024. Un'intervista imperdibile in cui la band ha ripercorso la sua lunga e leggendaria carriera, dagli esordi negli anni '60 ai successi internazionali, fino ai giorni nostri.

Chi sono I Camaleonti

I Camaleonti, nati a Milano nel 1964, sono stati una delle band più innovative e influenti del panorama musicale italiano. Con il loro sound pop-rock contaminato da influenze beat e folk, hanno conquistato il pubblico con brani indimenticabili come “L'ora dell'amore”, “Il tempo dell'amore”, “Eternità”, “Io per lei”, “Si può dare di più” e “Perché ti amo”.

Un successo travolgente che li ha portati a calcare i palchi più importanti d'Italia e del mondo, partecipando a numerose edizioni del Festival di Sanremo e vincendo il Cantagiro nel 1966 con “Penso a te”.

La band ha avuto la fortuna di avere due frontman d'eccezione: il compianto Tony Dallara, voce iconica dei primi anni, e Livio Macchia, che ha guidato il gruppo dagli anni '70 ad oggi.

Il ricordo di Tonino Cripezzi

Nel corso dell'intervista, Caterina Balivo ha ricordato anche la figura di Tonino Cripezzi, storico chitarrista e compositore dei Camaleonti, scomparso nel 2012. Cripezzi è stato uno dei pilastri della band, autore di alcuni dei loro brani più celebri.

Oggi I Camaleonti continuano ad esibirsi in tour, portando la loro musica in giro per l'Italia e non solo. Un'occasione imperdibile per rivivere le emozioni di una band che ha fatto la storia della musica italiana.