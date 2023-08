Guida Step-by-Step Guide to per padroneggiare il Diamond Painting

Hai sentito parlare del nuovo hobby che sta prendendo piede in tutto il mondo? Si chiama diamond art o diamond painting, anche nota come pittura a diamante, e sta conquistando ogni fascia d’età. Milioni di persone hanno iniziato a praticare questo hobby rilassante, ma allo stesso tempo emozionante e convolgente.

Se hai intenzione di cimentarti in questo nuovo passatempo creativo e vuoi saperne di più prima di provare, ti consigliamo di leggere questa guida per scoprire tutto quello che c’è da sapere sul Diamond Painting. È rilassante, stimolante, interessante e molto divertente. E soprattutto, alla fine di ogni progetto, avrai uno splendido pezzo di decorazione murale da incorniciare e sfoggiare sulla vostra parete o da regalare a qualcuno che ami. E se il tuo lavoro venisse apprezzato sui social, potresti anche pensare di rivenderlo e guadagnare qualcosa da una tua passione!

Che cos’è il Diamond Painting?

La pittura con i diamanti è nata in Asia, ma ha guadagnato grande popolarità solo dopo aver raggiunto l’Europa e l’America. Oggi esistono club e gruppi di appassionati che si dedicano alla creazione di opere d’arte a diamante che godono di un fascino universale.

Questa attività creativa fonde abilmente due hobby artistici: il Paint By Numbers e il ricamo a punto croce. I risultati ottenuti richiamano anche l’arte del mosaico, in cui si assemblano una serie di piccoli pezzi per formare un’immagine più grande. Sebbene si chiami pittura a diamante, non è necessario disegnare o dipingere. Il diamond painting consiste infatti nell’incollare perline o strass molto piccoli su una superficie adesiva prestampata. Il disegno e la scelta dei colori sono indicati nelle istruzioni sempre presenti nei kit.

Il prodotto finale è una splendida opera d’arte scintillante che brilla e riflette i colori alla luce. Non è necessario usare colla o vernice, perché i diamantini si attaccano direttamente alla tela autoadesiva. Puoi acquistare kit completi di diamond painting quadri con perline da incollare presso il negozio di hobbistica più vicino a te o trovare un’ampia selezione di kit online.

Cosa contengono i kit?

Solitamente i kit contengono tutto il necessario per completare l’immagine o il disegno scelto. Tutto ciò che dovrai fare è seguire attentamente le istruzioni. Se hai tempo e pazienza, potrai completare la tua tela in pochi giorni, oppure puoi prenderti il tempo che ti serve per goderti il processo creativo con tutta calma.

In genere è anche possibile scegliere il formato dei diamanti da applicare, se rotondi o quadrati, e se acquistare la tela con rivestimento di diamanti parziale o totale. Questo si riferisce all’area della superficie che contiene il disegno. Nei kit con rivestimento parziale alcune aree del disegno rimarranno prive di perline, mentre nei disegni con rivestimento totale la tela viene interamente ricoperta di diamanti.

I primi sono ideali per i bambini, per i principianti o per chi non ha molto tempo a disposizione. I secondi, che regalano bellissimi risultati, possono richiedere più tempo e sono adatti ai più esperti.

Ogni kit poi presenta un grado di difficoltà diverso che è bene consultare prima di procedere con l’acquisto. Infine i kit possono anche essere etichettati come 3D o 5D. Questo si riferisce al numero di sfaccettature presenti sulla superficie dei diamanti. I diamanti 5D offrono una maggiore lucentezza al risultato finale.

In ogni kit troverai:

1 Tela adesiva, numerata a seconda della tipologia e modello di diamanti scelti.

Diamanti in scala cromatica (sicuri, sintetici ed eco-friendly). I siti migliori includono anche un 30% di diamanti aggiuntivi per essere assolutamente certi che tu possa terminare il tuo capolavoro.

1 Applicatore + 2 teste aggiuntive, che permettono di prendere 6 e 9 diamanti in contemporanea.

Pinzette

1 Vassoio con divisione

1 Pad Cera

Guida Step By Step

Consiglio pratico: se sei un principiante, scegli un disegno più semplice e prediligi i diamanti rotondi. Quest’ultimi sono più facili da prendere e più veloci da attaccare, anche se lasciano un piccolo spazio tra di loro. Quando riterrai di aver fatto abbastanza pratica, potrai scegliere un disegno più complesso con più colori e diamanti quadrati, i quali richiedono una maggiore precisione per essere perfettamente allineati. La sfida di lavorare con i diamanti quadrati è che ognuno di essi ha un proprio orientamento e bisogna posizionarli correttamente per evitare spaziature.

1. Srotola la tua tela e appiattiscila bene.

2. Prepara la tua area di lavoro: ti consigliamo una superficie piana e pulita con tutto lo spazio di cui hai bisogno per tenere tutti i diamantini a portata di mano. Assicurati di scegliere un posto tranquillo dove non verrai disturbata/o durante il tuo lavoro. Scegli un’area ben illuminata che riceva luce naturale di giorno e luce sufficiente di notte se pensate di lavorare fino a tardi. In questo caso puoi valutare di fornirti di un pad luminoso da disporre sotto alla tela.

3. Predisponi tutti gli strumenti del kit e assicurati di avere tutto il necessario.

4. Pianifica in anticipo da dove intendi iniziare. Noi ti suggeriamo si iniziare dall’alto e lavorare verso il basso per non rovinare i diamanti già applicati. Inoltre puoi organizzare il tuo lavoro in sezioni.

5. Stabilisci quale colore di diamanti ti serve per primo e versane una piccola quantità nel tuo vassoio.

6. Non rimuovere la pellicola protettiva della tela tutta in una volta, bensì alzane una piccola parte per volta in modo che la colla non si secchi.

7. Preleva un po’ di cera con l’applicatore in modo che sia più semplice lavorare con i diamanti.

8. Prendi i diamanti con il lato piatto verso il basso e incollali sul disegno nel punto giusto in base alla legenda.

9. Lavora sistematicamente.

10. Terminato il lavoro passa delicatamente un rullo sulla tela in modo da far aderire al meglio tutti i diamanti precedentemente applicati.

11. Se lo desideri puoi anche spruzzare un fissativo per sigillare ulteriormente i diamanti alla tela.

12. Attendi che la vernice si asciughi e incornicia il tuo lavoro.

Tecniche e suggerimenti

Esistono diverse tecniche di lavoro. Si può procedere colore per colore, riga per riga o blocco per blocco.

Organizza i diamanti e assicurati di non mescolare i colori.

Se il diamond painting diventa il tuo nuovo hobby preferito valuta di procurarti una custodia per diamantini con diversi scompartimenti all’interno. Questa ti consentirà di mantenere tutto il tuo materiale al sicuro e ordinato.

Se in casa ci sono bambini o neonati, assicurati che il kit sia fuori dalla loro portata di mano. Potrebbero accidentalmente ingoiare i diamanti o inalarli nelle narici.