Grande successo per la prima serata della Festa dell’Antica Trebbiatura ad Agropoli

Agropoli si conferma polo di attrazione per eventi culturali e tradizionali con il notevole successo della prima serata della terza edizione della Festa dell’Antica Trebbiatura. L’evento, che unisce la cultura contadina, la gastronomia locale e l’intrattenimento popolare, ha registrato un’ampia partecipazione, confermando il suo ruolo di appuntamento imperdibile dell’estate cilentana.

Un tuffo nella memoria rurale

Organizzata dall’Associazione I Catacatasci con il patrocinio del Comune di Agropoli, la manifestazione ha preso il via nella suggestiva cornice di Contrada Cote, a Frascinelle. La Festa dell’Antica Trebbiatura si distingue per essere ben più di una semplice sagra, configurandosi come una vera e propria immersione nella memoria rurale. Il cuore pulsante dell’evento è la rievocazione della trebbiatura come si praticava un tempo, grazie all’utilizzo di macchinari d’epoca e all’attiva partecipazione di esperti e volontari appassionati. Questa iniziativa offre ai visitatori l’opportunità di osservare dal vivo i gesti, i rumori e le atmosfere di un mondo contadino che affonda le sue radici profonde nel territorio cilentano.

Gastronomia e tradizioni cilentane in primo piano

La serata inaugurale ha visto una grande affluenza agli stand gastronomici, dove è stato possibile assaporare i piatti tipici della cucina cilentana. Prodotti locali, ricette tramandate di generazione in generazione e vini del territorio hanno deliziato il palato dei presenti. L’esperienza culinaria è stata ulteriormente arricchita dalla presenza di musica popolare, che ha contribuito a creare un’atmosfera di allegria e convivialità.

Intrattenimento e spirito di comunità

Oltre alle rievocazioni storiche e alla gastronomia, la Festa dell’Antica Trebbiatura ha offerto un ricco programma di intrattenimento. Sul palco si sono alternati gruppi musicali, danze tradizionali e spettacoli pensati per ogni età, contribuendo a generare un’atmosfera vivace e inclusiva. L’evento ha dimostrato di essere un’occasione significativa per ritrovarsi, fare nuove conoscenze e riscoprire il valore della comunità, rafforzando i legami sociali.

Un tributo alle radici di Agropoli

La Festa dell’Antica Trebbiatura si conferma un tributo sentito alle radici rurali di Agropoli, rappresentando un’occasione preziosa per residenti e visitatori di vivere un’esperienza autentica. La prima serata ha evidenziato come l’evento riesca a far rivivere il passato con un calore genuino, come testimoniato dalla partecipazione e dall’entusiasmo del pubblico. La manifestazione proseguirà fino al 20 luglio e riprenderà dall’1 al 3 agosto.