Agropoli: tutto pronto per l’antica “Festa della Trebbiatura”

Ad Agropoli l’estate si arricchisce di storia e autenticità con la terza edizione della Festa dell’Antica Trebbiatura, un evento che unisce la cultura contadina, la gastronomia locale e l’intrattenimento popolare in un’esperienza unica.

Il programma

Organizzata dall’associazione I Catacatasci con il patrocinio del Comune di Agropoli, la manifestazione si articolerà in due momenti imperdibili: dal 18 al 20 luglio e, successivamente, dall’1 al 3 agosto, nella suggestiva cornice di Contrada Cote, a Frascinelle. Più di una sagra, la Festa dell’Antica Trebbiatura è una vera immersione nella memoria rurale. Il cuore pulsante dell’evento è la rievocazione della trebbiatura come si faceva una volta, con l’uso di macchinari d’epoca e la partecipazione attiva di esperti e volontari appassionati. Un’occasione per osservare dal vivo i gesti, i rumori e le atmosfere di un mondo contadino che appartiene alle radici di questo territorio.

Prodotti tipici e vini del territorio

Non mancheranno stand gastronomici dove sarà possibile assaporare i piatti tipici della cucina cilentana: prodotti locali, ricette tramandate di generazione in generazione e vini del territorio, il tutto accompagnato da musica popolare che aggiungerà un tocco di allegria e convivialità. La Festa non è solo storia e cibo: sul palco si alterneranno gruppi musicali, danze tradizionali e spettacoli per grandi e piccoli, creando un’atmosfera vivace e inclusiva. È il momento perfetto per ritrovarsi, fare nuove conoscenze e riscoprire il valore della comunità.

La Festa dell’Antica Trebbiatura è un tributo sentito alle radici rurali di Agropoli, e rappresenta un’occasione preziosa per abitanti e visitatori di vivere un’esperienza autentica. Tra una trebbiatura e un bicchiere di vino, il passato torna protagonista — e lo fa con il calore di chi non ha mai dimenticato da dove viene.