Tradizioni nel Cilento: ecco tutte le sagre in programma per l’estate 2024

Durante l’estate, nel Cilento, si tengono tradizionalmente numerose sagre e feste in onore dei piatti tipici. Questi eventi sono molto popolari tra i vacanzieri e rappresentano un momento atteso anche dai residenti, poiché spesso costituiscono l’unico vero momento in cui i centri storici e i borghi si riempiono di turisti e visitatori.

Il Cilento, celebre per la sua natura incontaminata, non è solo una meta ambita per gli amanti del mare e delle spiagge cristalline. Questo territorio rappresenta anche un viaggio nel cuore delle tradizioni millenarie del sud Italia, dove le sagre diventano palcoscenico di autentiche prelibatezze gastronomiche.

Ogni sagra possiede un fascino unico, con peculiarità che variano da borgo a borgo, ma tutte condividono un comune denominatore: la valorizzazione dei prodotti tipici locali, della musica tradizionale e delle radicate usanze del territorio.

Ecco tutte le sagre per l’estate 2024

KataKatascia 28 giugno Guarrazzano di Stella Cilento

Paestum Pizza Fest 28-30 giugno Next, Ex Tabacchificio Cafasso

Areneide 4-7 luglio Casal Velino

La Sagra delle Sagre 8-14 luglio Bosco San Felice, Cicerale

Festa della cipolla 22-23 luglio, 5-6 agosto, 12-13 agosto, 19-20 agosto Vatolla

Festa del pane 27-31 luglio Trentinara

Sagra del Cavatiello maglianese Magliano Nuovo 31 luglio 6 agosto

Festa della melanzana e degli antichi sapori 1–3 agosto Abatemarco

Festa dei sapori cilentani Cicerale 3-5 agosto

Cuntaria Stella Cilento 1-4 agosto

Antina pizza cilentana 6-11 agosto Giungano

Festa del bosco 6-13 agosto Perito

Festa della carne alla brace 8-12 agosto Campora

Mojoca 9-12 agosto Moio della Civitella

Vasci purtuni e pertose 10-15 agosto Ostigliano

Sagra u’ sfriuonzolo 12-14 agosto San Mango Cilento

Festa del fusillo filittese 12-22 agosto Felitto

Baccanalia 16-20 agosto San Gregorio Magno

Festa del fico bianco 20-24 agosto Giungano

Ciccimmaretati 17-23 agosto Stio

Festa dei ceci 21-24 agosto Cicerale

Festival degli antichi suoni 1-3 settembre Novi Velia

Frecagnola 6-10 settembre Cannalonga

Sagra del pesce 8-10 settembre Pioppi

Sagra del fungo porcino 17-18 settembre Castelcivita

