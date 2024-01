Grande successo per il Capodanno in piazza ad Agropoli con i Gemelli Diversi e Dj Fargetta

Sono stati in tanti ieri sera ad affollare Piazza Vittorio Veneto ad Agropoli per il tradizione concerto del 1 gennaio. A dare il benvenuto al 2024, nonostante le condizioni meteo incerte, tanti giovani e numerose famiglie, del posto ma anche persone provenienti dal resto del territorio provinciale e regionale. Ad aprire la serata, dopo i dj locali Luigi Tassone e Alex Catino, sono stati i “Gemelli diversi”, reduci dal Capodanno su Canale 5, che hanno intonato alcuni dei loro brani più celebri tra cui “Mary”, “Un attimo ancora”, “Fotoricordo” e diversi altri. Il duo canoro composto da Thema e Strano hanno scaldato la piazza, creando grandi emozioni.

Divertimento che è proseguito con Mario Fargetta, dj, produttore discografico e regista radiofonico, che ha fatto la storia di Radio Deejay, ideatore insieme ad altri noti colleghi del Deejay Time ed ora in Radiom2o. Con Fargetta, che ha remixato brani dance e house dagli anni ’90 ad oggi, l’entusiasmo è salito alle stelle.

Il commento

«Vedere la piazza piena di gente ieri sera – afferma il sindaco Roberto Mutalipassi – giovani ma anche famiglie, tutti insieme a divertirsi è stato davvero un bell’inizio di anno. Nonostante il meteo incerto fino a poco prima dell’inizio del concerto, non hanno voluto perdere l’occasione di vivere il primo giorno del 2024 in spensieratezza, cantando e ballando prima sulle note dei brani più noti dei “Gemelli diversi” quindi con la musica di deejay Fargetta. Una tradizione che continua quella del concerto del primo gennaio ad Agropoli e che anno dopo anno regala grandi soddisfazioni».

Boom di presenze

«E’ stato preparato – dichiara l’assessore al Turismo, Eventi e Commercio Roberto Apicella – uno spettacolo davvero entusiasmante, che ha visto la piazza gremita e tanta gente a divertirsi. Non era semplice dopo il successone dello scorso anno fare un evento che potesse regalare le stesse emozioni e portare tanta gente in piazza. Ma il lavoro premia sempre ed è andata bene, nonostante le condizioni meteo non ottimali. Nel 2024 confermiamo tutti i grandi eventi, tra i quali il Carnevale che ci sarà tra poco più di un mese, ma altre ancora saranno le iniziative che si susseguiranno durante il corso dell’anno. In estate si alzerà ancora l’asticella, anche grazie alla collaborazione con tante associazioni locali che stanno crescendo a dismisura e anche a tanti privati che investono sul territorio. E’ sempre motivo di soddisfazione quando si riesce a creare qualcosa di bello per Agropoli».